Вооружённые силы Украины наращивают интенсивность атак с применением запрещённого химического оружия в зоне СВО. Противник уже использует особые снаряды с веществами вместо кустарных смесей, которые они производили ранее, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью с URA.RU.

В районе Клещеевки фиксируется применение адамсита, который раздражает верхние дыхательные пути, замедляет частоту сердечных сокращений и повышает давление, провоцируя полную остановку дыхания.

"То, что происходит, вызывает некоторую обеспокоенность. Сейчас ВСУ применяют отравляющие вещества промышленного производства, а не кустарные, как раньше. Уже поступают тревожные сведения о том, что помимо, скажем, сбросов с коптеров, они уже применяют полноценные снаряды для накрывания местности химическими боеприпасами. Это всё будет усугубляться в той же пропорции, насколько они будут нести человеческие и территориальные потери на поле боя", — считает военный.

По словам Марочко, руководство ВСУ, подобно "загнанной в угол крысе", будет предпринимать любые шаги, чтобы любой ценой сохранить "статус-кво". Это представляет огромную опасность, поскольку таким образом предугадывать противника невозможно, поскольку украинская власть утрачивает любую адекватность, говорит подполковник.

Он добавил, что практику использования химоружия ВСУ ведёт ещё с 2014 года. Тогда они пытались сбрасывать снаряды с веществами с беспилотников и применяли патроны с запрещённым компонентом по мирным жителям в Луганской Народной Республике.

По мнению Марочко, украинским боевикам терять становится уже нечего, поэтому сдерживать себя они не собираются. Случаи применения химических боеприпасов фиксировались с самого начала СВО. Это происходило при освобождении крупных городов: Попасной, Лисичанска, Рубежного, Северодонецка. Тогда ВСУ использовали вещества нефабричного производства с содержанием хлора.