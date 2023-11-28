Из-за химических экспериментов ВСУ с отравлением продуктов питания погибли 15 человек Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ убили 15 человек через заражённую химоружием пищу 28 ноября, 15:50 Из-за химических экспериментов ВСУ с отравлением продуктов питания погибли 15 человек. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Не менее 15 человек погибли в результате экспериментов украинских войск с отравлением химическим оружием продуктов питания. Об этом сообщил во вторник, 28 ноября, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Всего, уточнил он, за время специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления пищи.

"Это явилось причиной гибели как минимум 15 человек", — указал генерал-лейтенант.

Кириллов добавил, что причастность к произошедшему именно представителей Киева не вызывает сомнений, поскольку российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся "только в одной стране".

Ранее в Минпромторге заявили о неоспоримых доказательствах того, что США и их союзники поставляют на Украину токсичные химикаты. Запад передаёт их ВСУ и иностранным наёмникам, которые воюют на стороне киевского режима.

Авторы Марина Калегина