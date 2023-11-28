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Из-за химических экспериментов ВСУ с отравлением продуктов питания погибли 15 человек

Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ убили 15 человек через заражённую химоружием пищу

28 ноября, 15:50
<p>Из-за химических экспериментов ВСУ с отравлением продуктов питания погибли 15 человек. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo</p>

Из-за химических экспериментов ВСУ с отравлением продуктов питания погибли 15 человек. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Не менее 15 человек погибли в результате экспериментов украинских войск с отравлением химическим оружием продуктов питания. Об этом сообщил во вторник, 28 ноября, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Всего, уточнил он, за время специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления пищи.

"Это явилось причиной гибели как минимум 15 человек", указал генерал-лейтенант.

Кириллов добавил, что причастность к произошедшему именно представителей Киева не вызывает сомнений, поскольку российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся "только в одной стране".

Минобороны предупредило о планах ВСУ применить биооружие

Минобороны предупредило о планах ВСУ применить биооружие

Ранее в Минпромторге заявили о неоспоримых доказательствах того, что США и их союзники поставляют на Украину токсичные химикаты. Запад передаёт их ВСУ и иностранным наёмникам, которые воюют на стороне киевского режима.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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