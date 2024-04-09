СМИ сообщили о применении ВСУ химоружия в районе Клещеевки ДНР

Вооружённые силы Украины применили химическое оружие в районе Клещеевки Донецкой Народной Республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

"В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит (DМ) — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-жёлтое или зелёное облако", — сообщил собеседник информагентства.

Адамсит в боевом состоянии представляет собой аэрозоль. Это отравляющее вещество поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания. Пороговая концентрация 0,0001 мг/л, а 0,005 мг/л непереносима уже в течение одной минуты. Средством защиты от него, как сообщается на сайте Минобороны РФ, является противогаз.