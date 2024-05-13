"Люди задыхались": ВСУ применили химоружие против мирных жителей ДНР

ВСУ применяли химическое оружие против жителей Семёновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Один из них — Сергей, эвакуированный в конце апреля, — рассказал журналистам, что оно вызывало проблемы с дыханием, рвоту и сильный кашель.

"Какой-то тип оружия у них, я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась", — сказал собеседник РИА "Новости".

По словам мужчины, его и соседей спасло большое дерево, которое росло у входа в погреб. Из-за него украинский беспилотник долго не мог сбросить снаряд точно во вход в подвал. Местные жители пытались спастись, дыша через одеяло, признался другой житель Андрей.