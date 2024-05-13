Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 05:29

"Люди задыхались": ВСУ применили химоружие против мирных жителей ДНР

РИА "Новости": Жители ДНР рассказали о применении ВСУ отравляющих веществ

ВСУ применяли химическое оружие против жителей Семёновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Один из них — Сергей, эвакуированный в конце апреля, — рассказал журналистам, что оно вызывало проблемы с дыханием, рвоту и сильный кашель.

"Какой-то тип оружия у них, я так понял, какое-то химическое оружие, потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась", — сказал собеседник РИА "Новости".

По словам мужчины, его и соседей спасло большое дерево, которое росло у входа в погреб. Из-за него украинский беспилотник долго не мог сбросить снаряд точно во вход в подвал. Местные жители пытались спастись, дыша через одеяло, признался другой житель Андрей.

Паралич дыхания и сердца: Подполковник раскрыл принцип действия "фабричного" химоружия ВСУ
Паралич дыхания и сердца: Подполковник раскрыл принцип действия "фабричного" химоружия ВСУ

Напомним, в последний раз о применении химоружия ВСУ стало известно в апреле. Об этом сообщали с Авдеевского направления. По данным СМИ, это мог быть адамсит, образующий светло-жёлтое или зелёное облако.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров