Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
В Белгородской области сбили украинский беспилотник самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Киев предпринял очередную попытку атаковать территорию России около 11:00 мск.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Напомним, 25 мая ВСУ уже атаковали Белгородскую область при помощи беспилотников. Так, ночью системы ПВО сбили два дрона. Днём ещё один атаковал сельхозпредприятия, а позднее целью БПЛА стал движущийся автомобиль. Кроме того, под удар попал город Шебекино.
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