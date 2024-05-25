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Регион
25 мая, 09:13

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

В Белгородской области сбили украинский беспилотник самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Киев предпринял очередную попытку атаковать территорию России около 11:00 мск.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

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Напомним, 25 мая ВСУ уже атаковали Белгородскую область при помощи беспилотников. Так, ночью системы ПВО сбили два дрона. Днём ещё один атаковал сельхозпредприятия, а позднее целью БПЛА стал движущийся автомобиль. Кроме того, под удар попал город Шебекино.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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