Женщина пострадала при очередной атаке дрона-камикадзе ВСУ на Шебекино
ВСУ в очередной раз атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дрон упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином, после чего сдетонировал. Пострадала женщина.
"У неё контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал чиновник в телеграм-канале.
Также повреждения получил легковой автомобиль. На месте прилёта работают оперативные службы.
Напомним, 25 мая ВСУ уже несколько раз атаковали Шебекино. Так, только за утро беспилотники дважды атаковали этот город. Позднее под удар попало местное кафе. Пострадавших нет.
Telegram / Настоящий Гладков