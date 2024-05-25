Женщина пострадала при очередной атаке дрона-камикадзе ВСУ на Шебекино

ВСУ в очередной раз атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дрон упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином, после чего сдетонировал. Пострадала женщина.