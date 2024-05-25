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25 мая, 13:16

Женщина пострадала при очередной атаке дрона-камикадзе ВСУ на Шебекино

ВСУ в очередной раз атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дрон упал на автомобильной стоянке рядом с продуктовым магазином, после чего сдетонировал. Пострадала женщина.

"У неё контузия и осколочные ранения верхней и нижней правых конечностей. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал чиновник в телеграм-канале.

Также повреждения получил легковой автомобиль. На месте прилёта работают оперативные службы.

"Газель" сгорела дотла из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом
"Газель" сгорела дотла из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом

Напомним, 25 мая ВСУ уже несколько раз атаковали Шебекино. Так, только за утро беспилотники дважды атаковали этот город. Позднее под удар попало местное кафе. Пострадавших нет.

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Telegram / Настоящий Гладков

Матвей Константинов
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