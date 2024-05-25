В двух посёлках Белгородской области загорелись дома после обстрелов ВСУ

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожары в населённых пунктах Белгородской области после обстрелов со стороны ВСУ. Как сообщает пресс-служба ведомства, огнём в настоящее время охвачены дома в посёлках Октябрьский и Дубовое. Площадь пожара составляет 120 квадратов.

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожары из-за обстрелов в Белгородской области. Видео © Telegram / МЧС России

"На месте работают 28 пожарных и семь единиц техники МЧС России", — говорится в сообщении МЧС.