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Регион
25 мая, 18:01

В двух посёлках Белгородской области загорелись дома после обстрелов ВСУ

В белгородских посёлках Октябрьский и Дубовое загорелись дома после обстрелов

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожары в населённых пунктах Белгородской области после обстрелов со стороны ВСУ. Как сообщает пресс-служба ведомства, огнём в настоящее время охвачены дома в посёлках Октябрьский и Дубовое. Площадь пожара составляет 120 квадратов.

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожары из-за обстрелов в Белгородской области. Видео © Telegram / МЧС России

"На месте работают 28 пожарных и семь единиц техники МЧС России", — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородской области из реактивной системы залпового огня. В результате атаки два человека погибли, ещё 10 пострадали, в том числе восьмилетний ребёнок.

Женщина пострадала при очередной атаке дрона-камикадзе ВСУ на Шебекино
Женщина пострадала при очередной атаке дрона-камикадзе ВСУ на Шебекино
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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