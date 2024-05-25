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Регион
25 мая, 16:39

Два человека погибли, 10 ранены после обстрела ВСУ из РСЗО села под Белгородом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Октябрьский Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки два человека погибли, 10 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, два человека погибли — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким", — написал Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, 10 человек пострадали, в том числе восьмилетний ребёнок. В результате атаки жители посёлка получили осколочные ранения различных частей тела, все доставлены в медучреждения, им оказывается необходимая помощь. Одну из пострадавших женщин отпустили домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, из-за прямого попадания снаряда загорелся частный дом. В настоящее время пожарные ликвидируют очаг возгорания. В 21 частном доме выбиты окна, повреждены заборы, фасады и крыши, пояснил глава региона. В одном многоквартирном доме также выбиты окна в нескольких квартирах. Разрушения фиксируются и в торговых точках. Из-за падения снаряда посечены 23 машины, дополнил Гладков. На месте ЧП работают оперативные службы.

"Газель" сгорела дотла из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом
"Газель" сгорела дотла из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом

Также ВСУ с помощью дрона-камикадзе обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал в результате падения беспилотника с последующей детонацией. Однако в одном из частных домов разрушена крыша.

Сегодня, 25 мая, ВСУ активно атакуют населённые пункты в Белгородской области. В частности, утром украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль в посёлке Красное. В результате взрыва водитель не пострадал, однако у машины повреждён кузов и выбито лобовое стекло. Дважды за утро дроны атаковали город Шебекино. Позднее под удар попало местное кафе. Пострадавших нет. Кроме того, атаке подверглось и сельхозпредприятие в Белгородской области.

Женщина пострадала при очередной атаке дрона-камикадзе ВСУ на Шебекино
Женщина пострадала при очередной атаке дрона-камикадзе ВСУ на Шебекино
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Дарья Нарыкова
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