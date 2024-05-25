Два человека погибли, 10 ранены после обстрела ВСУ из РСЗО села под Белгородом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Октябрьский Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки два человека погибли, 10 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, два человека погибли — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким", — написал Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным, 10 человек пострадали, в том числе восьмилетний ребёнок. В результате атаки жители посёлка получили осколочные ранения различных частей тела, все доставлены в медучреждения, им оказывается необходимая помощь. Одну из пострадавших женщин отпустили домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, из-за прямого попадания снаряда загорелся частный дом. В настоящее время пожарные ликвидируют очаг возгорания. В 21 частном доме выбиты окна, повреждены заборы, фасады и крыши, пояснил глава региона. В одном многоквартирном доме также выбиты окна в нескольких квартирах. Разрушения фиксируются и в торговых точках. Из-за падения снаряда посечены 23 машины, дополнил Гладков. На месте ЧП работают оперативные службы.