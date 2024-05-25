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Регион
25 мая, 18:55

Число погибших из-за обстрелов ВСУ Белгородской области возросло до трёх

Гладков: Женщина погибла при обстреле ВСУ посёлка Дубовое Белгородской области

Последствия обстрела посёлка Октябрьский Белгородского района. Обложка © Telegram / ЧП Белгород

Последствия обстрела посёлка Октябрьский Белгородского района. Обложка © Telegram / ЧП Белгород

Женщина погибла в посёлке Дубовое в результате массированной атаки ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Белгородской области, четыре человека ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадры повреждённого в результате обстрела ТЦ в посёлке Дубовое. Видео © Telegram / ЧП Белгород

"К большому горю, в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в посёлке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой", — написал он в телеграм-канале.

Также губернатор рассказал о состоянии пострадавших. Так, у трёх женщин в Дубовом осколочные ранения различных частей тела, а житель села Таврово в результате обстрела получил осколочные ранения головы и поясничной области. К настоящему моменту все раненые доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Кроме того, по словам Гладкова, в Белгородском районе после отражения системами ПВО атаки со стороны ВСУ в посёлке Дубовое в результате прямых попаданий снарядов загорелись один частный жилой дом и один коммерческий объект. Возгорания, к счастью, были оперативно потушены. При этом различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домах: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками посечены шесть автомобилей. В Таврове в результате атаки частично разрушен жилой дом, повреждены баня и забор.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородской области из реактивной системы залпового огня. В результате атаки два человека погибли, 10 пострадали, в том числе восьмилетний ребёнок. Таким образом, в настоящее время число погибших при обстреле со стороны украинских войск возросло до трёх. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 15 снарядов РСЗО Vampire.

Девятилетняя девочка ранена после атаки украинского дрона-камикадзе под Белгородом
Девятилетняя девочка ранена после атаки украинского дрона-камикадзе под Белгородом
Наталья Исакова
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