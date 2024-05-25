Число погибших из-за обстрелов ВСУ Белгородской области возросло до трёх
Гладков: Женщина погибла при обстреле ВСУ посёлка Дубовое Белгородской области
Последствия обстрела посёлка Октябрьский Белгородского района. Обложка © Telegram / ЧП Белгород
Женщина погибла в посёлке Дубовое в результате массированной атаки ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Белгородской области, четыре человека ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Кадры повреждённого в результате обстрела ТЦ в посёлке Дубовое. Видео © Telegram / ЧП Белгород
"К большому горю, в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в посёлке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой", — написал он в телеграм-канале.
Также губернатор рассказал о состоянии пострадавших. Так, у трёх женщин в Дубовом осколочные ранения различных частей тела, а житель села Таврово в результате обстрела получил осколочные ранения головы и поясничной области. К настоящему моменту все раненые доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Кроме того, по словам Гладкова, в Белгородском районе после отражения системами ПВО атаки со стороны ВСУ в посёлке Дубовое в результате прямых попаданий снарядов загорелись один частный жилой дом и один коммерческий объект. Возгорания, к счастью, были оперативно потушены. При этом различные повреждения выявлены в 13 частных жилых домах: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками посечены шесть автомобилей. В Таврове в результате атаки частично разрушен жилой дом, повреждены баня и забор.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородской области из реактивной системы залпового огня. В результате атаки два человека погибли, 10 пострадали, в том числе восьмилетний ребёнок. Таким образом, в настоящее время число погибших при обстреле со стороны украинских войск возросло до трёх. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 15 снарядов РСЗО Vampire.