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Регион
25 мая, 18:29

Российская ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Минобороны: ПВО РФ сбила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером в субботу, 25 мая, уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire ("Вампир"). Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Около 19:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — отметили в ведомстве.

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Два человека погибли, 10 ранены после обстрела ВСУ из РСЗО села под Белгородом

Как сообщал Life.ru, 25 мая ВСУ неоднократно пытались атаковать Белгородскую область. Так, за ночь в регионе сбили два беспилотника, а днём ещё один атаковал сельхозпредприятие. Кроме того, целью стало Шебекино. Ещё два дрона уничтожили в 11:00 и 11:30 мск, а позднее БПЛА снова ударили по Шебекину и грузовому автомобилю в селе Борисовке. Днём в Белгородской области сбили ещё два украинских дрона.

Девятилетняя девочка ранена после атаки украинского дрона-камикадзе под Белгородом
Девятилетняя девочка ранена после атаки украинского дрона-камикадзе под Белгородом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Harismoyo

Никита Осипов
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