Российская ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером в субботу, 25 мая, уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire ("Вампир"). Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Около 19:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — отметили в ведомстве.