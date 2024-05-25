В Белгородской области сбили ещё два украинских беспилотника
Системы ПВО сбили очередной украинский беспилотник в Белгородской области
ВСУ продолжают попытки ударить по Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в 14:00 по московскому времени в небе над регионом сбили очередной беспилотник самолётного типа. Ещё один дрон уничтожили примерно за 45 минут до этого.
"Около 13:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Напомним, 25 мая ВСУ уже несколько раз пытались атаковать Белгородскую область. Так, за ночь в регионе сбили два беспилотника, а днём ещё один атаковал сельхозпредприятие. Кроме того, целью стало Шебекино. Ещё два дрона уничтожили в 11:00 и 11:30 мск, а позднее БПЛА снова ударили по Шебекину и грузовому автомобилю в селе Борисовке.
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