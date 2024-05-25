В Белгородской области сбили ещё два украинских беспилотника

ВСУ продолжают попытки ударить по Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в 14:00 по московскому времени в небе над регионом сбили очередной беспилотник самолётного типа. Ещё один дрон уничтожили примерно за 45 минут до этого.