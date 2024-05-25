Гладков: В Белгородской области число погибших после ударов ВСУ выросло до 4
Количество погибших при обстреле Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличилось до четырёх человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"К большому горю, количество погибших мирных жителей увеличилось до четырёх человек. В городской больнице № 2 умер мужчина, которого доставили со множественными осколочными ранениями нижних конечностей из посёлка Октябрьский. Врачи до последнего боролись за его жизнь", — написал губернатор.
В больницах после обстрелов находится 12 человек, в том числе один ребёнок. Восемь пострадавших в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями различных частей тела госпитализированы в профильные отделения белгородской больницы № 2. Одной женщине оказали помощь и отпустили долечиваться амбулаторно.
Кроме того, двое раненых, мужчина и женщина, госпитализированы в тяжёлом состоянии после обстрела посёлка Октябрьский. А в хирургическое отделение детской областной больницы доставлен восьмилетний мальчик, который в момент атаки ВСУ находился на улице.
Ранее было известно о трёх погибших и четырёх пострадавших. Также вечером в субботу в Белгороде прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Очевидцы сообщали о повреждении квартиры в одном из домов и возгорании автомобилей. В настоящее время сигнал ракетной опасности отменён.
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