Гладков: В Белгородской области число погибших после ударов ВСУ выросло до 4

Количество погибших при обстреле Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) увеличилось до четырёх человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, количество погибших мирных жителей увеличилось до четырёх человек. В городской больнице № 2 умер мужчина, которого доставили со множественными осколочными ранениями нижних конечностей из посёлка Октябрьский. Врачи до последнего боролись за его жизнь", — написал губернатор.

В больницах после обстрелов находится 12 человек, в том числе один ребёнок. Восемь пострадавших в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями различных частей тела госпитализированы в профильные отделения белгородской больницы № 2. Одной женщине оказали помощь и отпустили долечиваться амбулаторно.