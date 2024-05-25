Гладков: В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее жители административного центра сообщали о работе средств противовоздушной обороны и примерно о 20 взрывах. Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, известно о повреждении квартиры в жилом доме, возгорании автомобилей и пожаре в жилом доме в посёлке Дубовое.