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Регион
25 мая, 19:47

Гладков: В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности", — проинформировал губернатор.

Ранее жители административного центра сообщали о работе средств противовоздушной обороны и примерно о 20 взрывах. Как пишет SHOT со ссылкой на очевидцев, известно о повреждении квартиры в жилом доме, возгорании автомобилей и пожаре в жилом доме в посёлке Дубовое.

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Shutterstock / FOTODOM / Irisff

Никита Никонов
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