ВСУ попытались атаковать Белгородскую область 29 "Вампирами" и одним "Нептуном"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Сбито 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire ("Вампир"). Об этом сообщает Министерство обороны.

"Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) "Нептун" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении.

В результате дежурные средства ПВО уничтожили 25 "Вампиров", а также одну ракету "Нептун".