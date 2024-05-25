ВСУ попытались атаковать Белгородскую область 29 "Вампирами" и одним "Нептуном"
ПВО сбила 29 ракет РСЗО Vampire и одну ПКР "Нептун" над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Сбито 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire ("Вампир"). Об этом сообщает Министерство обороны.
"Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) "Нептун" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении.
В результате дежурные средства ПВО уничтожили 25 "Вампиров", а также одну ракету "Нептун".
Напомним, вечером в субботу, 25 мая, очевидцы сообщили, что в Белгороде прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Местные жители также рассказали о повреждении квартиры в одном из домов и возгорании автомобилей. В настоящее время сигнал ракетной опасности отменён.
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