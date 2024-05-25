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Регион
25 мая, 09:43

В Адыгее упал беспилотник

Глава Адыгеи Кумпилов: В ауле Псейтук упал беспилотник

Обломки беспилотника, упавшего в Адыгее. Обложка © Telegram / Мурат Кумпилов

Обломки беспилотника, упавшего в Адыгее. Обложка © Telegram / Мурат Кумпилов

В ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи упал беспилотник, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Пострадавших и разрушений нет. Населённый пункт находится на подъезде к Краснодару.

Обломки беспилотника, упавшего в Адыгее. Обложка © Telegram / Мурат Кумпилов

Обломки беспилотника, упавшего в Адыгее. Обложка © Telegram / Мурат Кумпилов

"На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств", — написал чиновник в телеграм-канале.

Над Татарстаном сбили два беспилотника ВСУ
Над Татарстаном сбили два беспилотника ВСУ

Ранее системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области. Атака ВСУ была сорвана около 11:00 мск.

Матвей Константинов
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