В Адыгее упал беспилотник

В ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи упал беспилотник, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Пострадавших и разрушений нет. Населённый пункт находится на подъезде к Краснодару.

Обломки беспилотника, упавшего в Адыгее. Обложка © Telegram / Мурат Кумпилов

"На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств", — написал чиновник в телеграм-канале.