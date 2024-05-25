В Адыгее упал беспилотник
Глава Адыгеи Кумпилов: В ауле Псейтук упал беспилотник
В ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи упал беспилотник, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Пострадавших и разрушений нет. Населённый пункт находится на подъезде к Краснодару.
"На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области. Атака ВСУ была сорвана около 11:00 мск.