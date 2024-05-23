Над Татарстаном сбили два беспилотника ВСУ
МО РФ: Российские системы ПВО пресекли атаку дронов ВСУ в Татарстане
В Татарстане сбиты дроны. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
В небе над Татарстаном российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — уточнили в ведомстве.
По данным SHOT, в атаке участвовали не один, а два беспилотника противника, оба аппарата подбиты на подлёте к Нижнекамску. Предположительно, дроны пытались атаковать ОЭЗ "Алабуга".
Ранее сообщалось, что аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Позже стало известно о закрытии аэропорта Нижнекамска. Кроме того, в этих городах были эвакуированы сотрудники сразу нескольких предприятий из-за угрозы атаки беспилотников.