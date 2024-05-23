Над Татарстаном сбили два беспилотника ВСУ МО РФ: Российские системы ПВО пресекли атаку дронов ВСУ в Татарстане 23 мая, 11:38 В Татарстане сбиты дроны. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В небе над Татарстаном российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — уточнили в ведомстве.

По данным SHOT, в атаке участвовали не один, а два беспилотника противника, оба аппарата подбиты на подлёте к Нижнекамску. Предположительно, дроны пытались атаковать ОЭЗ "Алабуга".

Авторы Татьяна Миссуми