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Над Татарстаном сбили два беспилотника ВСУ

МО РФ: Российские системы ПВО пресекли атаку дронов ВСУ в Татарстане

23 мая, 11:38
В Татарстане сбиты дроны. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Татарстане сбиты дроны. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В небе над Татарстаном российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле нет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", — уточнили в ведомстве.

По данным SHOT, в атаке участвовали не один, а два беспилотника противника, оба аппарата подбиты на подлёте к Нижнекамску. Предположительно, дроны пытались атаковать ОЭЗ "Алабуга".

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Ранее сообщалось, что аэропорт Казани приостановил работу с 11:30 для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Позже стало известно о закрытии аэропорта Нижнекамска. Кроме того, в этих городах были эвакуированы сотрудники сразу нескольких предприятий из-за угрозы атаки беспилотников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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