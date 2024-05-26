Сельхозпредприятие под Белгородом осталось без света из-за атаки дронов ВСУ

ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе село Муром Шебекинского городского округа, в результате чего сельхозпредприятие осталось без света. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. К счастью, никто не пострадал.

"В результате падения первого дрона с последующей детонацией повреждён инфраструктурный объект — без света временно остаётся сельскохозяйственное предприятие", — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам Гладкова, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. При втором взрыве повреждён легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом. Оперативные службы работают на месте инцидента.