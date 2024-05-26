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26 мая, 09:05

Сельхозпредприятие под Белгородом осталось без света из-за атаки дронов ВСУ

ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе село Муром Шебекинского городского округа, в результате чего сельхозпредприятие осталось без света. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. К счастью, никто не пострадал.

"В результате падения первого дрона с последующей детонацией повреждён инфраструктурный объект — без света временно остаётся сельскохозяйственное предприятие", — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам Гладкова, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. При втором взрыве повреждён легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом. Оперативные службы работают на месте инцидента.

Двое детей и 16 взрослых ранены в результате вчерашних обстрелов Белгородской области
Двое детей и 16 взрослых ранены в результате вчерашних обстрелов Белгородской области

Напомним, минувшей ночью по всей территории Белгородской области звучала сирена ракетной опасности. Были ли взрывы, неизвестно.

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Telegram / Zelenskiy Official

Матвей Константинов
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