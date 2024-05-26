Двое детей и 16 взрослых ранены в результате вчерашних обстрелов Белгородской области

Четыре мирных жителя погибли в результате украинских обстрелов Белгородской области 25 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ещё 18 человек ранены, двое из них — дети. Троих отпустили на амбулаторное лечение.

"Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идёт оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации. Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву", — написал чиновник в телеграм-канале.