Двое детей и 16 взрослых ранены в результате вчерашних обстрелов Белгородской области
Четыре человека погибли и ещё 18 ранены 25 мая в Белгородской области
Четыре мирных жителя погибли в результате украинских обстрелов Белгородской области 25 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ещё 18 человек ранены, двое из них — дети. Троих отпустили на амбулаторное лечение.
"Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идёт оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации. Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву", — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, 25 мая ВСУ активно обстреливали Белгородскую область. Ночью системы ПВО сбили два беспилотника. Днём вражеский дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие и город Шебекино, последний подвергался обстрелу дважды. Другие БПЛА сбили в 11:00 и 11:30 мск, а ещё три "птички" — около 14:00. Также противник атаковал грузовой автомобиль, работавший в поле. Уже вечером сильному обстрелу подвергся сам Белгород, там прогремело около 20 взрывов. Четыре человека погибли. Минобороны отчиталось об уничтожении 29 снарядов РСЗО Vampire и одной противокорабельной ракеты "Нептун".
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