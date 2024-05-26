Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 05:56

Двое детей и 16 взрослых ранены в результате вчерашних обстрелов Белгородской области

Четыре человека погибли и ещё 18 ранены 25 мая в Белгородской области

Четыре мирных жителя погибли в результате украинских обстрелов Белгородской области 25 мая, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ещё 18 человек ранены, двое из них — дети. Троих отпустили на амбулаторное лечение.

"Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идёт оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации. Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно, будем отправлять в Москву", — написал чиновник в телеграм-канале.

Стало известно о повреждениях в Белгороде после удара ВСУ 29 "Вампирами" и "Нептуном"
Стало известно о повреждениях в Белгороде после удара ВСУ 29 "Вампирами" и "Нептуном"

Напомним, 25 мая ВСУ активно обстреливали Белгородскую область. Ночью системы ПВО сбили два беспилотника. Днём вражеский дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие и город Шебекино, последний подвергался обстрелу дважды. Другие БПЛА сбили в 11:00 и 11:30 мск, а ещё три "птички" — около 14:00. Также противник атаковал грузовой автомобиль, работавший в поле. Уже вечером сильному обстрелу подвергся сам Белгород, там прогремело около 20 взрывов. Четыре человека погибли. Минобороны отчиталось об уничтожении 29 снарядов РСЗО Vampire и одной противокорабельной ракеты "Нептун".

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров