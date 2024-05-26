Стало известно о повреждениях в Белгороде после удара ВСУ 29 "Вампирами" и "Нептуном"

Четыре жителя Белгородской области пострадали после обстрела ВСУ вечером 25 мая. Ранее система ПВО сбила над административным центром и прилегающими к нему районами 29 снарядов РСЗО Vampire и одну противокорабельную ракету "Нептун".







"По предварительной информации, пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице № 2 города Белгорода, из них двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжёлом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Ещё один пострадавший доставлен в областную клиническую больницу с осколочным ранением лица и грудной клетки. Всем раненым оказывается необходимая помощь, подчеркнул губернатор.

Также в результате обстрела зафиксированы повреждения в двух квартирах многоэтажных домов, полностью сгорели два автомобиля. Кроме того, в школе № 43 и школе-интернате № 23 выбиты окна и посечён фасад. Различные повреждения выявлены и в трёх коммерческих объектах. Осколками посечены три автомобиля.

В Белгородском районе в посёлке Дубовое в результате попадания прямого снаряда загорелся таунхаус. Огонь перекинулся на два соседних строения такого же типа. В настоящее время очаги возгорания полностью ликвидированы. Один таунхаус сгорел целиком, в двух остальных повреждены кровля и верхние этажи. Также прямое попадание произошло в здание гаражного кооператива.

Кроме того, в Дубовом выявлены повреждения в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы и фасады.

"Также осколками посечены кровля и фасад ТЦ "Сити молл". По предварительным данным, повреждены три автомобиля. В селе Таврово выбиты окна и посечены заборы в пяти частных жилых домовладениях, осколками посечён один автомобиль", — добавил Гладков.

На месте работают оперативные службы.