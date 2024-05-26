Стало известно о повреждениях в Белгороде после удара ВСУ 29 "Вампирами" и "Нептуном"
Гладков: В результате обстрела Белгорода из РСЗО Vampire пострадало 4 человека
Повреждения в Белгороде после обстрела ВСУ вечером 25 мая. Обложка © Telegram / v_v_demidov
Четыре жителя Белгородской области пострадали после обстрела ВСУ вечером 25 мая. Ранее система ПВО сбила над административным центром и прилегающими к нему районами 29 снарядов РСЗО Vampire и одну противокорабельную ракету "Нептун".
"По предварительной информации, пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице № 2 города Белгорода, из них двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжёлом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Ещё один пострадавший доставлен в областную клиническую больницу с осколочным ранением лица и грудной клетки. Всем раненым оказывается необходимая помощь, подчеркнул губернатор.
Также в результате обстрела зафиксированы повреждения в двух квартирах многоэтажных домов, полностью сгорели два автомобиля. Кроме того, в школе № 43 и школе-интернате № 23 выбиты окна и посечён фасад. Различные повреждения выявлены и в трёх коммерческих объектах. Осколками посечены три автомобиля.
В Белгородском районе в посёлке Дубовое в результате попадания прямого снаряда загорелся таунхаус. Огонь перекинулся на два соседних строения такого же типа. В настоящее время очаги возгорания полностью ликвидированы. Один таунхаус сгорел целиком, в двух остальных повреждены кровля и верхние этажи. Также прямое попадание произошло в здание гаражного кооператива.
Кроме того, в Дубовом выявлены повреждения в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы и фасады.
"Также осколками посечены кровля и фасад ТЦ "Сити молл". По предварительным данным, повреждены три автомобиля. В селе Таврово выбиты окна и посечены заборы в пяти частных жилых домовладениях, осколками посечён один автомобиль", — добавил Гладков.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, вечером в субботу, 25 мая, очевидцы сообщили, что в Белгороде прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Минобороны позже заявило, что были сбиты 29 снарядов РСЗО Vampite и одна противокорабельная ракета "Нептун". На всей территории Белгородской области на 34 минуты объявляли сигнал ракетной опасности.