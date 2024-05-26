Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области
Оборудованное укрытие в здании школы. Обложка © ТАСС / Павел Колядин
Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал в своём телеграм-канале губернатор.
Напомним, вечером в субботу, 25 мая, очевидцы сообщили, что в Белгороде прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Местные жители также рассказали о повреждении квартиры в одном из домов и возгорании автомобилей. Минобороны позже заявило, что были сбиты 29 снарядов РСЗО Vampite и одна противокорабельная ракета "Нептун".