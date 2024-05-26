Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 21:04

Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области

Оборудованное укрытие в здании школы. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Оборудованное укрытие в здании школы. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал в своём телеграм-канале губернатор.

Гладков: В Белгородской области число погибших после ударов ВСУ выросло до 4
Гладков: В Белгородской области число погибших после ударов ВСУ выросло до 4

Напомним, вечером в субботу, 25 мая, очевидцы сообщили, что в Белгороде прогремело около 20 взрывов, работала система ПВО. Местные жители также рассказали о повреждении квартиры в одном из домов и возгорании автомобилей. Минобороны позже заявило, что были сбиты 29 снарядов РСЗО Vampite и одна противокорабельная ракета "Нептун".

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров