Сирена ракетной опасности запущена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал в своём телеграм-канале губернатор.