Украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области
ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали грузовой автомобиль в Шебекине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Водитель не пострадал, однако сам автомобиль получил повреждения.
"На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее два украинских дрона-камикадзе атаковали село Муром под Шебекиным. Повреждено сельхозпредприятие, оно осталось без света. Пострадавших нет.
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