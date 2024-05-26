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Регион
26 мая, 11:42

Украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области

ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали грузовой автомобиль в Шебекине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Водитель не пострадал, однако сам автомобиль получил повреждения.

"На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в телеграм-канале.

Двое детей и 16 взрослых ранены в результате вчерашних обстрелов Белгородской области
Двое детей и 16 взрослых ранены в результате вчерашних обстрелов Белгородской области

Ранее два украинских дрона-камикадзе атаковали село Муром под Шебекиным. Повреждено сельхозпредприятие, оно осталось без света. Пострадавших нет.

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Telegram / Настоящий Гладков

Матвей Константинов
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