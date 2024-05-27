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Регион
27 мая, 04:54

За ночь над регионами России сбито 12 украинских беспилотников

Минобороны: 12 беспилотников ВСУ сбиты за ночь в четырёх регионах России

За ночь над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Так, шесть дронов сбиты и перехвачены в Орловской области, четыре — над территорией Краснодарского края, по одному — в Брянской и Белгородской областях.

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Напомним, прошлой ночью силы ПВО сбили 13 БПЛА. Десять из них — над территорией Курской области и три — в Орловской.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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