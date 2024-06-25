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Регион
25 июня, 11:01
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В Кремле не стали комментировать сообщения об американском дроне над Чёрным морем

Песков не располагает информацией об американском беспилотнике над Чёрным морем

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник, 25 июня, не стал комментировать сообщения о дроне США над Чёрным морем. Ранее появилась информация, что ночью там сбили американский беспилотник.

"Я, честно говоря, не располагаю такой информацией", — ответил представитель Кремля на просьбу подтвердить или опровергнуть эти данные.

Как сообщал Life.ru, днём 4 июня над черноморской акваторией был замечен американский БПЛА RQ-4 Global Hawk. По имеющейся информации, он собирал данные из зоны специальной военной операции (СВО). В прошлом полёты этого аппарата предшествовали атакам украинских войск на Крым. На следующий день тот же самый дрон вновь показался над Чёрным морем на расстоянии порядка 250 километров от Ялты.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Александр Юнашев
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