Военный эксперт назвал причину "нашествия" американских БПЛА-разведчиков над Крымом

Значительно возросшая частота появлений американских БПЛА в небе над Крымом говорит об активном поиске слабых мест в российской системе противовоздушной обороны — дроны пытаются спровоцировать срабатывание средств ПВО. Вероятно, это означает, что США помогают Киеву готовиться к удару по Крыму с использованием всех вооружений, которые Запад поставил ВСУ, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.