Военный эксперт назвал причину "нашествия" американских БПЛА-разведчиков над Крымом
Эксперт Матвийчук: Американские БПЛА над Крымом помогают Киеву готовить удар
Значительно возросшая частота появлений американских БПЛА в небе над Крымом говорит об активном поиске слабых мест в российской системе противовоздушной обороны — дроны пытаются спровоцировать срабатывание средств ПВО. Вероятно, это означает, что США помогают Киеву готовиться к удару по Крыму с использованием всех вооружений, которые Запад поставил ВСУ, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.
"Они хотят активизировать российские системы ПВО: когда они включаются, начинают их разведывать. Беспилотники отображают все объекты и цели, которые необходимо поразить. Я полагаю, они готовятся к применению всех средств, которые передали Украине, в первую очередь это ATACMS и Storm Shadow, для нанесения ударов по объектам Крыма", — объяснил он в беседе с NEWS.ru.
Напомним, что днём 4 июня над черноморской акваторией был замечен американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. По имеющейся информации, он собирал данные из зоны СВО. В прошлом полёты этого аппарата предшествовали атакам украинских войск на Крым. На следующий день тот же самый беспилотник вновь показался над Чёрным морем на расстоянии порядка 250 километров от Ялты.
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