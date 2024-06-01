Вице-премьер Крыма Мурадов сравнил с шакалами страны, разрешившие ВСУ бить по РФ
Западные страны, разрешившие ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по России, подобны стае шакалов, набросившейся на медведя. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"Стая шакалов, нападающих на медведя, обычно разбегается с визгом, как только пара их разорванных вожаков взлетает в воздух от удара когтистой лапы разъярённого хозяина тайги", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
По мнению Мурадова, отрезвить Запад можно только с помощью ясной и осязаемой угрозы нанесения по "наиболее ретивым" противникам нашей страны "сокрушительного удара, полностью выводящего эти государства из боевых порядков". Он подчеркнул, что речь должна идти о неотвратимой, ультимативной угрозе, подкрепляемой требованиями о полном прекращении участия в конфликте. Пока этого не произойдёт, число жертв и ядерная угроза для мира будут лишь нарастать.
"Когда на одном примере станет ясна неодолимая мощь России, то другим неповадно будет", — заключил Мурадов.
Напомним, некоторые страны Запада разрешили ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по территории России. В частности, по данным Politico, тайный "зелёный свет" был получен от президента США Джо Байдена, но с ограничениями. В офисе Владимира Зеленского подтвердили эту информацию, а в МИД России предупредили НАТО, что альянсу придётся ответить за свои действия. Как писал The Wall Street Journal, речь идёт о применении РСЗО HIMARS, ракетных систем GMLRS и артиллерии.
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