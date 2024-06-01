Западные страны, разрешившие ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по России, подобны стае шакалов, набросившейся на медведя. Об этом заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

"Стая шакалов, нападающих на медведя, обычно разбегается с визгом, как только пара их разорванных вожаков взлетает в воздух от удара когтистой лапы разъярённого хозяина тайги", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По мнению Мурадова, отрезвить Запад можно только с помощью ясной и осязаемой угрозы нанесения по "наиболее ретивым" противникам нашей страны "сокрушительного удара, полностью выводящего эти государства из боевых порядков". Он подчеркнул, что речь должна идти о неотвратимой, ультимативной угрозе, подкрепляемой требованиями о полном прекращении участия в конфликте. Пока этого не произойдёт, число жертв и ядерная угроза для мира будут лишь нарастать.