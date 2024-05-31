"Играют с огнём": В Госдуме раскрыли, как Россия ответит на удары ВСУ оружием США
Депутат Свинцов: РФ при ударах ВСУ оружием США нейтрализует системы наведения
Россия в случае ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) американским оружием нейтрализует не только высокоточное вооружение противника, но и сами системы наведения. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.
"Российская сторона перейдёт к действию, и будут применены самые современные технологии российские, которые позволят нейтрализовать не только всё это высокоточное вооружение, но и сами системы наведения, а именно западные спутники", — отметил он.
По словам Свинцова, США в данном случае "играют с огнём". Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал страны Запада, в первую очередь Соединённые Штаты и Великобританию, о том, что не стоит давать Киеву оружие, которое может наносить удары вглубь России. Это оружие работает исключительно в связке со спутниковой группировкой, через которую наводятся высокоточные ракеты, дроны и другая западная техника.
"Мы неоднократно говорили о том, что, если Соединённые Штаты будут наращивать эскалацию в зоне конфликта на Украине, Россия также будет поднимать градус применения различных технологий и различных видов вооружений. Поэтому не нужно удивляться, когда в ближайшее время большинство западных спутников не только над территорией России и Украины, но и в ряде других мест планеты могут просто выйти из строя", — добавил депутат.
По его мнению, ВС РФ могут ударить высокоточным оружием ещё и по тем местам, откуда доставляются западные ракеты. Речь, в частности, идёт о приграничных зонах между Украиной и Польшей.
"В том числе и просторы Мирового океана, где по каким-то не совсем понятным причинам будут тонуть западные суда, которые занимаются перевозкой и доставкой вооружения на территорию Украины. Я считаю, что это уже, в общем-то, ситуация, которая может случиться в ближайшее время", — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, идею легализовать обстрелы российской территории западным оружием ранее официально поддержали власти Польши, Швеции, Британии, Франции, Дании и, как сообщается, Германии. По данным СМИ, ВСУ также получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США, но с ограничениями. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал ситуацию, а в МИД предупредили НАТО, что им придётся ответить за свои действия.
Life.ru