"Играют с огнём": В Госдуме раскрыли, как Россия ответит на удары ВСУ оружием США

Россия в случае ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) американским оружием нейтрализует не только высокоточное вооружение противника, но и сами системы наведения. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

"Российская сторона перейдёт к действию, и будут применены самые современные технологии российские, которые позволят нейтрализовать не только всё это высокоточное вооружение, но и сами системы наведения, а именно западные спутники", — отметил он.

По словам Свинцова, США в данном случае "играют с огнём". Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал страны Запада, в первую очередь Соединённые Штаты и Великобританию, о том, что не стоит давать Киеву оружие, которое может наносить удары вглубь России. Это оружие работает исключительно в связке со спутниковой группировкой, через которую наводятся высокоточные ракеты, дроны и другая западная техника.

"Мы неоднократно говорили о том, что, если Соединённые Штаты будут наращивать эскалацию в зоне конфликта на Украине, Россия также будет поднимать градус применения различных технологий и различных видов вооружений. Поэтому не нужно удивляться, когда в ближайшее время большинство западных спутников не только над территорией России и Украины, но и в ряде других мест планеты могут просто выйти из строя", — добавил депутат.

По его мнению, ВС РФ могут ударить высокоточным оружием ещё и по тем местам, откуда доставляются западные ракеты. Речь, в частности, идёт о приграничных зонах между Украиной и Польшей.