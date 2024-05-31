Песков: Власти европейских стран осознанно разжигают предвоенную истерию

Власти европейских стран всё сильнее сильнее нагнетают провоенные настроения и осознанно разжигают предвоенную истерию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, там идёт абсолютное нагнетание провоенных настроений. Сознательно разжигают предвоенную истерику. Всё это не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряжённости", — указал представитель Кремля в разговоре с журналистами.