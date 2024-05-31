Песков: Власти европейских стран осознанно разжигают предвоенную истерию
Власти европейских стран всё сильнее сильнее нагнетают провоенные настроения и осознанно разжигают предвоенную истерию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Запад с каждой неделей становится ближе к войне с РФ. Так он прокомментировал разговоры об отправке военных на Украину и разрешении для Киева использовать западное оружие для ударов по России.
"Действительно, там идёт абсолютное нагнетание провоенных настроений. Сознательно разжигают предвоенную истерику. Всё это не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряжённости", — указал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Напомним, идею легализовать обстрелы российской территории западным оружием ранее официально поддержали власти Польши, Швеции, Британии, Франции и Дании. Скоро к этому лагерю может присоединиться и Германия. По данным СМИ, ВСУ также получили от американского президента Джо Байдена тайное разрешение на удары по территории России оружием США, но с ограничениями. Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев жёстко прокомментировал ситуацию.