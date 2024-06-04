У берегов Крыма снова заметили американский БПЛА-разведчик
Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk зафиксировали над Чёрным морем
Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk зафиксировали в пространстве над Чёрным морем. Он пропал с радаров во время разведки вблизи берегов Крыма. Об этом стало известно из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar.
По предварительной информации, БПЛА с номером 10-2045 и позывным FORTE12 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии, через Болгарию дрон вошёл в пространство над Чёрным морем. Не исключено, что дрон хотел разведать зону специальной военной операции и Крыма, пишет Lenta.ru
Предполагается, что пропажа беспилотного аппарата связана с отключением систем мониторинга в целях маскировки БПЛА. Таким образом, сам беспилотник можно обнаружить только с помощью радиолокационных систем (РЛС).
В конце мая в Чёрном море вблизи Сочи уже фиксировался беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk производства США. Сообщалось, что дроны применялись в качестве средства наведения для атаки на Крымский мост. 19 мая ещё один американский дрон летал в этой местности в момент атаки ВСУ на Россию.
Wikipedia / Bobbi Zapka