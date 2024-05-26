У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик

В Чёрном море, недалеко от города Сочи, в воскресенье, 26 мая, обнаружен высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk производства США. По данным Flightradar24, беспилотник вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. Около 15:00 по московскому времени дрон заметили у побережья Краснодарского края и Крыма.