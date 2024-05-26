У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик
Flightradar24: У берегов Сочи заметили американский БПЛА RQ-4B Global Hawk
Беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk. Обложка © Wikipedia / Bobbi Zapka
В Чёрном море, недалеко от города Сочи, в воскресенье, 26 мая, обнаружен высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk производства США. По данным Flightradar24, беспилотник вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. Около 15:00 по московскому времени дрон заметили у побережья Краснодарского края и Крыма.
RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотник производства США. Разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием Northrop Grumman. Первый полёт был совершён 28 февраля 1998 года с авиабазы ВВС США в Калифорнии. Сообщалось, что такие дроны применялись в качестве средства наведения для атаки на Крымский мост.
Американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk уже неоднократно замечали над Чёрным морем. Так, его засекли в акватории в августе 2023 года, затем беспилотник-разведчик появился там в сентябре и октябре. Наворачивал круги над Чёрным морем Global Hawk и в декабре.