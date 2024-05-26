"Должны стать целью для уничтожения": Рогов назвал ответственных за координацию ударов ВСУ по России
Рогов: Разведывательные дроны НАТО координируют удары ВСУ по территории России
Разведывательные беспилотники НАТО практически в режиме нон-стоп готовят основу для ударов ВСУ по территории России. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Удары по территории РФ, прежде всего Крыму и Краснодарскому краю, открыто координируются непосредственно разведывательно-ударными беспилотниками НАТО. <...> После такой разведки боевики ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Как пояснил Рогов, формально натовские дроны, базирующиеся в Италии, находятся в небе над нейтральными водами, однако они максимально близко приближаются к границам нашей страны. По его мнению, появление одного или нескольких БПЛА натовской разведки говорит о грядущей "серьёзной провокации". Рогов считает, что такие объекты непременно "должны стать законной целью для уничтожения".
Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что в акватории Чёрного моря был замечен стратегический разведывательный БПЛА. По данным портала отслеживания авиаперелётов Flightradar, дрон RQ-4B Global Hawk ВВС США взлетел с авиабазы НАТО на Сицилии, чтобы приступить к разведке в районе Крыма.
А на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства – члены альянса разрешить Киеву применять западное оружие по территории России. По его словам, отказывать Украине в этом — значит "усложнять оборону" ВСУ. В Госдуме указали, что слова Столтенберга вызваны помешательством и политик не задумывается о последствиях.
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