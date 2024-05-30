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Регион
30 мая, 10:28

Минобороны: Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в Чёрном море

За минувшие сутки Черноморский флот ликвидировал четыре беспилотных катера ВСУ в северо-западной части морской акватории. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

"Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера", сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

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Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что вертолёты войсковой группировки "Север" ВС РФ сорвали попытку ротации противника в зоне спецоперации. Совершавшая вылет боевая группа состояла из ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевого Ми-35М и многоцелевого Ми-8.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ya_Sveta

Юрий Лысенко
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