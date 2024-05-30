Минобороны: Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в Чёрном море

За минувшие сутки Черноморский флот ликвидировал четыре беспилотных катера ВСУ в северо-западной части морской акватории. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

"Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера", — сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.