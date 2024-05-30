Минобороны показало, как "Аллигатор" и потомок легендарного "Крокодила" сорвали ротацию ВСУ

Вертолёты группировки "Север" Вооружённых сил Российской Федерации сорвали ротацию украинских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Вертолёты войсковой группировки "Север" ВС РФ сорвали ротацию ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Ударная группа армейской авиации ВКС России успешно сорвала ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". В боевом вылете принимали участие разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолёт Ми-35м и многоцелевой вертолёт Ми-8. На задании наши лётчики ударили неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.

"Задача была получена на командном пункте. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи, используя рельеф местности, на предельно малой высоте, вышли на боевой курс и поразили противника неуправляемым ракетным вооружением. По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена", — рассказал после возвращения на аэродром вылета штурман вертолёта Ми-35м Владислав.