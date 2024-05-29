Российский FPV-дрон прилетел на совещание ВСУ и "раздолбал" их командный пункт

Военный корреспондент Александр Коц показал видео удара по командному пункту украинских военных в Сумской области. В ходе выполнения задач спецоперации наши бойцы атаковали объекты в посёлке Великая Писаревка.

Удар ВС РФ по командному пункту с офицерами ВСУ под Сумами. Видео © Telegram / Kotsnews

"Раздолбали командный пункт в Сумской области. Разведчики 245-го полка спалили офицеров, которые друг за другом заходили в дом в Великой Писаревке. Посовещаться, видать", — написал он в своём телеграм-канале, опубликовав кадры атаки.

В итоге к зданию с командованием ВСУ направили FPV-дрон, который прилетел на их совещание "без приглашения" и нанёс удар, в результате которого загорелась крыша. А ещё один беспилотник поразил авто, на котором приехал один из совещавшихся украинских военных.