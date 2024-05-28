Штурмовые новости: Старт летней кампании ВС РФ и ловушки для ВСУ, как продвигается наша армия Военкоры фиксируют активизацию летней кампании нашей Армии, а противник продолжает обстреливать регионы РФ. По их словам, Харьковское направление станет одним из самых важных участков фронта — дайджест в материале Life.ru 28 мая, 13:22 13589 13589 Тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 (ТОС) под Волчанском. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Пресс-служба Министерства обороны РФ

Продвижение под Харьковом, 28 мая

На Харьковском направлении продолжаются боевые действия в Волчанске и у Липцов, противник стянул силы для подкрепления с других участков фронта. Несмотря на четыре контратаки ВСУ, российские войска продвинулись в Волчанске на 600 метров. На Липцевском направлении — на 250 метров, идут сообщения о сдаче в плен украинских военных, отмечает "Два майора".

Военнослужащие штурмовых подразделений в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Под Харьковом идёт мощная работа разведок, огневое противоборство — противобатарейная борьба, — напоминает военный эксперт Геннадий Алёхин. — Здесь ожидается один из основных этапов весенне-летней кампании. Учитывая, что только 10 мая мы начали наступательные действия севернее Харькова.

По его словам, сейчас в Волчанске продолжаются упорные бои за каждый дом и улицу. ВС РФ берут врага в клещи с разных направлений, при этом ситуация там меняется с калейдоскопической быстротой.

На Купянском направлении ВС РФ утюжат укрепники и опорники на высотах южнее Волчанска. Одновременно наши военные наносят удары по главным логистическим цепочкам этого направления. Приводя в пример точечный удар по ТЦ "Эпицентр", который вплотную примыкал к окружной трассе, где противник до сих пор выстраивает линию обороны вокруг Харькова, Алёхин сообщил, как техперсонал и охрана этого ТЦ, состоящая из теробороны, по ночам развозила в гражданских фурах оружие и технику по местам дислокации ВСУ.

"Военная хроника" приводит подробности использования парка гражданских грузовиков для переброски военной техники ВСУ. "Размещать танки и БТР на открытой платформе примерно с начала прошлого года опасно, поэтому для переброски техники Киев использует гражданские фуры".

— Часто для этого используется и "Новая почта" — формально гражданская, но по сути подчинённая ВСУ/ГУР логистическая структура, — напоминают эксперты. — Судя по тому, что использование крытых прицепов и гражданских машин происходит и дальше, с логистикой и её безопасностью у ВСУ сохраняются большие проблемы.

Геннадий Алёхин отмечает, что логистические маршруты играют огромную роль, поэтому и наносятся удары по промышленным предприятиям Харькова, которые заточены сейчас на военные нужды.

— Летняя кампания, которая, по сути, уже началась, будет очень серьёзной. Не скажу, что это будет мясорубка, но боевые действия будут развиваться весьма интенсивно. То, что это направление — важный участок фронта, понимает и противник, и наше командование, — говорит Алёхин.

Активизация действий на Харьковском направлении с нашей стороны — это не только наступление, но и применение под Волчанском и ФАБов, и новейшей техники, например тяжёлого огнемёта ТОС-2. Группировка "Север" сообщала об этом ещё несколько дней назад, но первые подтверждения появились только сейчас, пишет "Военная хроника".

Кадры использования ОС-2 "Тосочка" — глубоко модернизированного "Солнцепёка". Видео © Telegram / rt_russian

Паблик приводит кадры использования ОС-2 "Тосочка" — глубоко модернизированного "Солнцепёка", установленного на шасси высокопроходимого бронированного автомобиля "Урал".

Что происходит в ДНР, 28 мая

После освобождения Нетайлова российские войска устремились на Карловку. По словам военного эксперта Бориса Рожина, бои идут уже на окраинах населённого пункта. В этом месте вэсэушники рассчитывали на водохранилище, но планы приходится менять.

— После бегства из Авдеевки украинцы планировали выстроить новую линию обороны по берегу этого водоёма, однако наш рывок на Очеретина спутал им все карты, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Взятие Карловки позволит дальше успешно отодвигать противника на запад. До границы ДНР осталось меньше 50 километров. Также успех у этого села ставит под угрозу снабжение украинской группировки.

— Город уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии российских войск. Реактивная артиллерия ВС РФ уже достаёт до запасного логистического хаба ВСУ в Гродовке, чем очень сильно осложняет жизнь тыловым службам украинской армии, — утверждает "Военная хроника".

Продолжается наступление и западнее Авдеевки. "Два майора" сообщают, что Армия России продолжает давить восточнее Новоалександровки, севернее и восточнее Сокола, восточнее Новопокровского, западнее Семёновки и севернее Уманского.

Подробности ударов по Запорожью и обстрелы военкоров

Удары по гражданской инфраструктуре новых российских регионов продолжаются. ВСУ ударили по школе в селе Новогоровка Запорожской области.

— Никаких военных в самой школе и поблизости нет и никогда не было. Это нацистам хорошо известно. Били специально по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование, — сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Судя по кадрам, здание образовательного учреждения не подлежит восстановлению. Это не единственный обстрел гражданской инфраструктуры 27 мая. Украинские боевики ударили по Социальному фонду Херсонской области в Нижних Серогозах.

— Прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены. Однако киевских боевиков это нисколько не смутило, — отметил губернатор Владимир Сальдо.

Для уничтожения здания, где старики оформляли документы для получения выплат, ВСУ не пожалели ракеты HIMARS. При этом был нанесён повторный удар. Есть погибшие и раненые.

Страдают от украинских снарядов и российские журналисты. Работая в Волчанске, на мине подорвались группы Александра Коца и Евгения Поддубного. Ранение получил оператор ВГТРК Александр Пушин. Он уже отправлен в больницу Белгорода.

В Волчанске на мине подорвались группы Александра Коца и Евгения Поддубного, но все живы. Видео © Telegram / epoddubny

— Отработав в Волчанске, уже уезжали из города, когда багги наехал на мину (хотя мы с Саней в кабине подумали, что это была атака одного из многочисленных дронов-камикадзе). Её не было, когда ехали туда, видимо, дистанционное минирование с помощью ФПВ-дрона, — пояснил в своём канале Александр Коц. По словам Евгения Поддубного, все, кто ехал в транспорте, живы и здоровы.