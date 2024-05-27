Шторм-новости военкоров: Как продвинулась Армия России 27 мая под Харьковом и в ДНР и где ВСУ оголили фронт Оперативная сводка о ходе специальной военной операции и насмешка Шольца в адрес киевского режима — по сообщениям военкоров, которые не попали в новости. 27 мая, 09:21 Продвижение ВС России на Харьковском направлении и в ДНР 27 мая. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковское направление, 27 мая

ВС РФ развивают наступление в Харьковской области, не жалея снарядов и дронов, чтобы разгромить противника. Канал "Сводки и аналитика СВО (Резерв)" сообщает, что в Харьковской области российские "ВКС и РСЗО, тяжёлая артиллерия продолжают наносить мощнейшие удары по приграничью". Авторы канала "Шторм Новости" передают, что российские войска "расширили контроль территории между Глубоким и Травянским водохранилищем до СТ "Лира". Южнее села Лукьянцы продвинулись немного. Сейчас выравнивают фланг, чтобы широким наступлением идти на Липцы, где у врага оборудованы мощные укрепы".

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Таким образом, положение ВСУ в Харьковской области ухудшается день ото дня, чему способствовали активные действия подразделений группировки войск "Север". Это неизбежно сказывается на других направлениях.

Купянское направление, 27 мая

Авторы канала "Рыбарь" сообщают, что после освобождения Котляровки и Кисловки логичным продолжением наступательной операции подразделений ВС РФ стало взятие Ивановки. "Сперва российские войска отработали артиллерией по населённому пункту, после чего сумели продвинуться и установить над ним контроль. Примечательно, что информация о взятии Ивановки появилась несколько дней назад, однако до текущего момента однозначно подтверждающих это кадров не было", — отмечают авторы канала.

Вместе с этим авторы канала "Диванный генштаб" отмечают, что ВС РФ после освобождения Ивановки продвигаются дальше на запад. Идёт дозачистка опорника ВСУ на ж/д станции Шапаривка.

Более того, как передаёт канал "Шторм Новости", формирования киевского режима сняли "резервы с направления Сватово Купянского фронта и перебросили на Харьковское.

Направление на Часов Яр

Давление российских войск на формирования киевского режима продолжается и в направлении на Часов Яр.

Канал "Шторм Новости" сообщает: "Наши войска продолжают штурмовые действия на окраинах населённого пункта Часов Яр. У противника чувствуются ослабление и нехватка ресурсов, так как всё больше начинают применяться fpv-дроны. Возможно, противник пытается ввести в заблуждение, показав, что у них проседает артиллерия. Бои на этом направлении очень сильные".

Из сказанного можно заключить, что противник пытается маневрировать резервами, чтобы не допустить ещё большего продвижения российских войск вглубь его обороны. При этом одним из ключевых элементов обороны являются дроны различных моделей.

Кроме того, как передают авторы канала "Сводки и аналитика СВО (Резерв)", "идут активные штурмовые действия" в городе Часов Яр (район "Канал"), "противник постепенно откатывается, теряя позиции". Также военкоры комментируют, что на Южно-Донецком направлении в районе н.п. Новомихайловка был подбит вертолёт Ми-24 ВСУ с использованием ЗСУ-23-4 "Шилка". Авторы передают, что "зенитчики точно подбили цель и вертушка ушла за горизонт, охваченная дымом и пламенем".

Атаки ВСУ на регионы России

Российские войска продолжают штурмовые действия на окраинах населённого пункта Часов Яр, 27 мая. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Как заявили в Министерстве обороны РФ, в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, ещё один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, а также шесть БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области". Таким образом, противник продолжает делать ставку на террор, будучи не в состоянии переломить ход военных действий.

Отметились заявлениями и некоторые западные политики. Телеканал Phoenix приводит слова канцлера ФРГ Олафа Шольца во время встречи с гражданами в Берлине: "Неоднократно заявлялось, что Украина якобы станет членом НАТО. Вы знаете решения прошлых саммитов НАТО — в ближайшее время этого не ожидается. Вероятно, не ожидается и в следующие 30 лет". Получается, что даже канцлер Германии открыто заявляет, что включение в НАТО является для киевского режима не более чем морковкой, которой его заманивают, давая несбыточные обещания, чтобы он и дальше рьяно отправлял на убой своё население. Слова Шольца — форменное издевательство и насмешка в адрес Зеленского и его окружения.

Авторы Константин Стригунов