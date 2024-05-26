Где Армия России перемалывает резервы ВСУ и почему украинские военные атакуют "Нептунами" Подготовка российских войск к новому наступлению, бегство украинских боевиков в Харьковской области и в Донбассе — в сводках военкоров, собранных Life.ru. 26 мая, 15:09 Российский военнослужащий в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Поражение ВСУ в Харькове, 26 мая

В Харьковской области продолжается наступательная операция российских войск. Группировка войск "Север" продвинулась в Волчанске ещё на 150 метров. Противник попытался организовать контратаку, но вернулся на исходные позиции, потеряв значительное количество личного состава. У Липцов также зафиксировано продвижение. При этом киевское командование втягивает всё большие резервы.

— В противостоянии с группировкой "Север" командование ВСУ задействовало почти все элитные подразделения. Бесстрашные ведут бои против десантников, морпехов, спецназовцев, националистов, элитных подразделений ГУР/СБУ/ССО, а также иностранных наёмников, — заявляют авторы канала "Северный ветер".

Успехи у российских войск есть и вблизи Купянска. Освобождена Ивановка.

— Противник отступает западнее, в н.п. Степовая Новосёловка, где заблаговременно подготовлены фортификационные рубежи, — пишет "НгП раZVедка".

Таким образом, можно говорить, что российские войска продвигаются вдоль железной дороги по направлению к Купянску-Узловому. В таком случае при достижении Оскола в окружении окажется группа противника, оказывающая сопротивление у Синьковки и Петропавловки.

ВКС РФ планомерно продолжают выбивать украинские тылы. В Харькове точным ударом уничтожен склад техники и вооружения, находившийся в торговом центре. Примечательно, что после поражения цели на место прибыли западные журналисты, пытающиеся показать своему зрителю, что удар был нанесён по гражданской инфраструктуре. Да только звуки вторичной детонации говорят об обратном. О наличии боеприпасов говорит и тот факт, что пожарные не сразу приступили к работе, а ждали, когда утихнут разрывы.

Обстрелы Белгорода, 26 мая

Вэсэушники не оставляют в покое мирные кварталы Белгорода. Город обстреливается каждый день. Вечером 25 мая был нанесён очередной удар. На него можно было бы не обратить внимания, если бы не снаряды, которые использовала Украина.

— Дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и 29 реактивных снарядов РСЗО "Вампир" уничтожены над Белгородской областью, — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Работа комплекса ПВО "Панцирь-С". Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

Для удара использовались противокорабельные ракеты, хотя в Белгороде нет моря и нет кораблей.

— Данные ПКР применялись только по целям в Крыму и акватории Чёрного моря. С августа 2023 года в сводках МО РФ довольно часто сообщалось о перехвате и уничтожении этих ракет, что свидетельствует о наличии успешного способа противодействия им, — отмечает WarGonzo.

Данная ракета летит со скоростью 900 км/ч на расстояние до 500 километров. Обстрелы Белгорода не остановятся, пока "санитарная зона" не расширится до Днепра. "Адекватный харьковчанин" поясняет, что Сырский исполняет решение Зеленского — бить по мирным кварталам, по белгородскому приграничью и областному центру.

— Удивляться их использованию для ударов по наземным целям не стоит. Их уже давно модернизировали под эти нужды, как и зенитные ракеты С-200. Раз уж они засветились у Белгорода, то в сводках мы будем видеть их всё чаще, — пишет "Рыбарь".

Донецкий плацдарм, 26 мая

В Донбассе у ВСУ проблемы только усугубляются. Причин тут много, в том числе открывшееся Харьковское направление. Освобождено Архангельское. Это в 15 километрах от Нью-Йорка. Также украинские боевики полностью выбиты из Нетайлова. В Красногоровке российские войска продвигаются и берут новые рубежи. По информации "Рыбаря", "в городе ВС РФ заняли район школы № 2, боестолкновения идут к западу от огнеупорного завода и на восточной окраине города".

Часов Яр остаётся такой же горячей точкой.

— В битве за Часов Яр наши войска штурмуют восточную окраину города, сжимают клещи с севера и юга, занят заказник, идут бои у Калиновки, — отмечает "Рыбарь".

Российский военнослужащий в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Обстановка в областях Украины

Не перестаёт работать Армия России по регионам, которые ещё под контролем Украины. Сумская область заслуживает отдельного внимания. Артиллерия отрабатывает по приграничью. Украинские источники сообщают о заходе ДРГ. Глава киевского режима Владимир Зеленский также обеспокоен из-за этого направления.

— Возле нашей границы РФ собирает ещё одну группировку войск и готовится к попытке наступательных действий в 90 километрах от Харькова на северо-запад, — заявил предводитель киевского режима, подразумевая Сумщину.

"Два майора" полагают, что вероятна "активизация ВС России на ряде направлений: Херсонское, Запорожское, Сумское, что позволит ещё сильнее растянуть силы противника и продолжить разламывать его военную машину, истощая ресурсы, пополняемые НАТО для затягивания конфликта".

Удары "прозвонились" и в других областях. "Герани" долетели до Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Одесской областей. "Русский патриот" сообщает, что на аэродроме Староконстантинов прозвучала серия взрывов.

В это же время ТЦК пытаются максимально втянуть украинских мужчин в ряды ВСУ. У них нет желания воевать за Зеленского, поэтому уже фиксируются случаи избиения военкомов. А дальше будет только хуже.

Авторы Даниил Черных