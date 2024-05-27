Выжигаем позиции ВСУ: Минобороны РФ показало работу расчётов РСЗО "Ураган"

Российские военные с помощью реактивных систем залпового огня "Ураган" нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силой ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее видео.

Минобороны РФ показало работу расчётов РСЗО "Ураган". Видео © Telegram / Минобороны России

По информации ведомства, цель обнаружила воздушная разведка. С высоты удалось отследить передвижения украинских военных и техники, а расчёты РСЗО нанесли удар.