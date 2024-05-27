Выжигаем позиции ВСУ: Минобороны РФ показало работу расчётов РСЗО "Ураган"
Минобороны РФ: Расчёты РСЗО "Ураган" нанесли удар по колонне ВСУ
Российские военные с помощью реактивных систем залпового огня "Ураган" нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силой ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее видео.
Минобороны РФ показало работу расчётов РСЗО "Ураган". Видео © Telegram / Минобороны России
По информации ведомства, цель обнаружила воздушная разведка. С высоты удалось отследить передвижения украинских военных и техники, а расчёты РСЗО нанесли удар.
"Высокая дальность и большая площадь поражения "Ураганов" дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков", — написала пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что Российская армия освободила село Берестовое в Харьковской области. Это сделали подразделения группировки войск "Запад". В ходе боёв более 70 украинских военных сдались в плен. По словам военного обозревателя, освобождение Ивановки и Берестового поможет российским военным продвинуться к переправам на реке Северский Донец, а также вдоль железнодорожной ветки, идущей от Святогорска к Купянску.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России