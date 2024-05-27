Военный эксперт раскрыл, что даст Российской армии освобождение Берестового

Украинская армия перебросила войска на север и оголила фронт на Купянском направлении, благодаря чему ВС РФ совершили прорыв. Об этом заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.

"Командующий группировкой ВСУ "Харьков" Михаил Драпатый, по моим сведениям, перебросил на северный участок две бригады. Естественно, там оголились некоторые участки фронта. Мы этим воспользовались и наращиваем усилия. В частности, освободили Ивановку и село Берестовое", — рассказал эксперт в беседе с URA.ru.

По его словам, освобождение этих населённых пунктов поможет российским военным занять стратегически важные территории: продвинуться к переправам на реке Северский Донец, а также вдоль железнодорожной ветки, идущей от Святогорска к Купянску.

"То есть мы сможем вести ещё ближе наступательные действия на левобережном плацдарме Купянска", — отметил полковник.