Отставной генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос перешёл на русский язык, чтобы выругаться по поводу провала ВСУ на Харьковском направлении. Сделал он это во время интервью телеканалу "Прямой".

Разговор с Кривоносом вёлся по поводу активных действий российских военных в Харьковской области. По его словам, для бойцов ВС РФ стало большой неожиданностью то, насколько плохо киевский режим подготовил оборону в этом регионе Незалежной.

"Они не ожидали, что так плохо, на украинском языке это даже не так звучит. Отвратительно хреново (сказал он по-русски. — Прим. Life.ru) были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ", — заявил генерал ВСУ в отставке.

Кривонос отметил, что у украинцев было несколько месяцев на подготовку обороны. Однако за это время не были возведены оборонительные сооружения и уплотнены минные поля.