Генералу ВСУ не хватило слов, чтобы выругаться на украинском, и он перешёл на русский
Генерал ВСУ Кривонос не смог без русского языка описать провал украинских войск
Отставной генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос перешёл на русский язык, чтобы выругаться по поводу провала ВСУ на Харьковском направлении. Сделал он это во время интервью телеканалу "Прямой".
Разговор с Кривоносом вёлся по поводу активных действий российских военных в Харьковской области. По его словам, для бойцов ВС РФ стало большой неожиданностью то, насколько плохо киевский режим подготовил оборону в этом регионе Незалежной.
"Они не ожидали, что так плохо, на украинском языке это даже не так звучит. Отвратительно хреново (сказал он по-русски. — Прим. Life.ru) были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ", — заявил генерал ВСУ в отставке.
Кривонос отметил, что у украинцев было несколько месяцев на подготовку обороны. Однако за это время не были возведены оборонительные сооружения и уплотнены минные поля.
Ранее экс-военный раскритиковал оборону Киевской области. Он не исключил, что причиной сложившейся ситуации является коррупционная составляющая. Кривонос также вспомнил недавние чистки в военном руководстве Незалежной и отметил, что уже "нет ответственных, не с кого спрашивать", так как кого-то сняли, а кто-то и вовсе пропал.
Напомним, ВС РФ в течение нескольких недель ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва, в частности, разворачивается за Волчанск. Освобождена уже половина города. Кроме того, под контролем ВС РФ село Берестовое Харьковской области и ряд других населённых пунктов.