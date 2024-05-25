ВСУ были вынуждены перебросить в Харьковскую область лучшие подразделения, и теперь они уничтожаются ВС РФ. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Украине пришлось отвести войска от восточной линии соприкосновения с критически важных участков фронта, включая Часов Яр, который украинцы отчаянно пытаются удержать любой ценой... Это лучшие части, которые есть на Украине, — мобильные резервы, которые сейчас уничтожаются", — сказал он на YouTube-канале Dialogue Works.