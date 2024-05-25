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Регион
25 мая, 13:19

Экс-разведчик Риттер: К Харькову бросили лучшие силы ВСУ, и теперь их уничтожают

ВСУ были вынуждены перебросить в Харьковскую область лучшие подразделения, и теперь они уничтожаются ВС РФ. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Украине пришлось отвести войска от восточной линии соприкосновения с критически важных участков фронта, включая Часов Яр, который украинцы отчаянно пытаются удержать любой ценой... Это лучшие части, которые есть на Украине, — мобильные резервы, которые сейчас уничтожаются", — сказал он на YouTube-канале Dialogue Works.

По словам Риттера, наступая на Харьковщине, ВС России достигают одновременно двух целей — перетягивают украинские части с юга и создают буферную зону для безопасности своих территорий. Причём РФ выбрала лучшее время для наступления, так как ВСУ страдают от нехватки личного состава и вооружения.

Военный рассказал, как ВС РФ заставляют противника растягивать резервы по всему фронту
Военный рассказал, как ВС РФ заставляют противника растягивать резервы по всему фронту

Напомним, в Харьковской области продолжается наступление ВС России. Наша армия добивается успехов, оттесняя ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Сейчас наиболее активные бои разворачивают в Волчанске, который уже сравнивают с Бахмутом. О плачевном положении украинской армии на фронте говорил даже Владимир Зеленский.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Матвей Константинов
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