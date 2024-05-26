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Регион
26 мая, 16:14

"Нанесён огромный ущерб": В Госдуме раскрыли, сколько бойцов потеряли ВСУ в боях под Берестовым

Депутат Водолацкий: ВСУ в боях под Берестовым потеряли свыше 1,5 тысячи солдат

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в боях под селом Берестовое Харьковской области потеряли более полутора тысяч солдат и иностранных наёмников. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Группировка "Запад" под Берестовым уничтожила более полутора тысяч националистов, наёмников, огромное количество техники. Нанесён огромный ущерб 77-й бригаде ВСУ", — приводит ТАСС слова депутата.

Водолацкий дополнил, что группировки российских войск "Север" и "Запад" освобождением Берестового берут в кольцо населённые пункты, "где созданы мощные укрепрайоны националистов".

Вместе с тем депутат дополнил, что освобождение указанного села позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от ЛНР и снизить интенсивность ударов украинских войск по территории этого региона.

ВС России освободили Архангельское Донецкой Народной Республики
ВС России освободили Архангельское Донецкой Народной Республики

О том, что ВС России освободили село Берестовое в Харьковской области, стало известно в воскресенье, 26 мая. Это сделали подразделения группировки войск "Запад".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Дарья Нарыкова
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