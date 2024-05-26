Вооружённые силы Украины (ВСУ) в боях под селом Берестовое Харьковской области потеряли более полутора тысяч солдат и иностранных наёмников. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Группировка "Запад" под Берестовым уничтожила более полутора тысяч националистов, наёмников, огромное количество техники. Нанесён огромный ущерб 77-й бригаде ВСУ", — приводит ТАСС слова депутата.

Водолацкий дополнил, что группировки российских войск "Север" и "Запад" освобождением Берестового берут в кольцо населённые пункты, "где созданы мощные укрепрайоны националистов".

Вместе с тем депутат дополнил, что освобождение указанного села позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от ЛНР и снизить интенсивность ударов украинских войск по территории этого региона.