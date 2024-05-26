"Дальше будет Ахтырка, Сумы": На Украине забили тревогу из-за "момента Ч"
Экс-генпрокурор Луценко: ВС РФ растянут фронт и атакуют с неожиданного участка
Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
ВС РФ планируют растянуть фронт до осени, а активные наступательные действия начать после выборов американского лидера, считает экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, президент РФ Владимир Путин понимает, что мобилизация не позволит укрепиться Вооружённым силам Незалежной.
"[Путин] их растягивает на новых 80 километрах на Харькове, дальше будет Ахтырка, Сумы. Он будет тянуть, зная, что с мобилизацией наша власть будет иметь примерно такой же результат, как с левым берегом в 2023 году. Осенью в США выборы, и вот тут произойдёт "момент Ч" (время начала наступательных действий. — Прим. Life.ru)", — отметил Луценко в эфире "Прямого".
Он считает, что летом ВС РФ будут давить с разных участков фронта, а украинские военные в это время не будут знать, где начнётся наступление российских войск.
Как сообщал Life.ru, ВС РФ в течение нескольких недель ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва, в частности, разворачивается за Волчанск. А в северной части города российские солдаты уже развернули триколор. Они пообещали в скором времени водрузить флаг в центре региона. Освобождена уже половина Волчанска. Кроме того, под контролем ВС РФ село Берестовое Харьковской области и ряд других населённых пунктов.