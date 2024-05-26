"Дальше будет Ахтырка, Сумы": На Украине забили тревогу из-за "момента Ч"

"[Путин] их растягивает на новых 80 километрах на Харькове, дальше будет Ахтырка, Сумы. Он будет тянуть, зная, что с мобилизацией наша власть будет иметь примерно такой же результат, как с левым берегом в 2023 году. Осенью в США выборы, и вот тут произойдёт "момент Ч" (время начала наступательных действий. — Прим. Life.ru)", — отметил Луценко в эфире "Прямого".