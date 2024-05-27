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27 мая, 03:59

70 украинских военных сдались в плен в ходе боёв за Берестовое

Депутат Водолацкий: 70 военных ВСУ сдались в плен ВС РФ в ходе боёв за Берестовое

Более 70 украинских военных сдались в плен ВС России в ходе боёв за село Берестовое Харьковской области. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Более 73 человек сдались в плен", — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, накануне стало известно, что ВС России освободили село Берестовое в Харьковской области. Это сделали подразделения группировки войск "Запад". В последние недели ВС РФ ведут активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзная битва, в частности, разворачивается за Волчанск. Освобождена уже половина города.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Никита Никонов
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