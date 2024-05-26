Минобороны РФ показало видео "ночного "Града" по ВСУ на Донецком направлении

Российские военные продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ в своём телеграм-канале, артиллеристы 1-го армейского корпуса нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.

Ночная работа "Града" на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве сообщили, что были поражены склады с боеприпасами для украинских войск, а также личный состав ВСУ. Помимо того, представители МО РФ опубликовали видео, на котором показана ночная работа "Градов", успешно поразивших свои цели.