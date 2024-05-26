Минобороны РФ показало видео "ночного "Града" по ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: Артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ на Донецком направлении
Российские военные продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Минобороны РФ в своём телеграм-канале, артиллеристы 1-го армейского корпуса нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.
Ночная работа "Града" на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
В ведомстве сообщили, что были поражены склады с боеприпасами для украинских войск, а также личный состав ВСУ. Помимо того, представители МО РФ опубликовали видео, на котором показана ночная работа "Градов", успешно поразивших свои цели.
Накануне, 25 мая, Life.ru со ссылкой на Минобороны РФ писал, что украинские войска за сутки потеряли свыше 475 военных и британскую гаубицу FH-70 в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю.
Telegram / Минобороны России