Вооружённые силы Украины за сутки потеряли свыше 475 военных и британскую гаубицу FH-70 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как уточнили в Министерстве обороны РФ, у населённых пунктов Острое и Константиновка подразделения Южной группировки российских войск поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и 116-ю бригаду территориальной обороны. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

"Противник потерял более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", — отметили в ведомстве, добавив, что российские военные на данном участке фронта ликвидировали два склада с боеприпасами противника.