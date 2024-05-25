ВСУ за сутки потеряли около полутысячи военных и два склада с боеприпасами в ДНР
Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 475 бойцов и британскую гаубицу FH-70 в ДНР
Вооружённые силы Украины за сутки потеряли свыше 475 военных и британскую гаубицу FH-70 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как уточнили в Министерстве обороны РФ, у населённых пунктов Острое и Константиновка подразделения Южной группировки российских войск поразили 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и 116-ю бригаду территориальной обороны. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.
"Противник потерял более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", — отметили в ведомстве, добавив, что российские военные на данном участке фронта ликвидировали два склада с боеприпасами противника.
Ранее Life.ru писал, что подразделения Южной группировки войск освободили Андреевку в ДНР. ВС РФ на этом направлении поразили противника у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ