Подразделения ВС РФ группировки войск "Запад" закрепились на более выгодных позициях, отбив две контратаки украинской армии. Российскими войсками была впервые уничтожена 155-мм гаубица ТRF-1 производства Франции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Российская армия провела атаки по формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины рядом с населёнными пунктами Синьковка Харьковской области, Новосёловское Луганской Народной Республики, Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики, отмечают представители МО РФ.

Кроме того, были успешно пресечены две попытки контратак ВСУ, которые проводили штурмовые группы 43-й механизированной бригады 3-го отряда погранслужбы Украины.

"ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105-мм орудия М119 производства США", — рассказывают в ведомcтве.

TRF-1 представляет собой 155-мм буксируемую или самодвижущуюся гаубицу. На большие расстояния она перевозится тягачом, а по полю боя может перемещаться при помощи своей силовой установки. Гаубица достаточно тяжёлая и крупная — её длина достигает 8 метров, масса — 10,8 тонны.