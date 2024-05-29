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Регион
29 мая, 10:50
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ВС РФ разгромили склады ВСУ и цех сборки беспилотников

Российские войска за сутки нанесли удары по складам ВСУ с безэкипажными катерами и топливом, авиатехнике, цеху сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов", говорится в сообщении ведомства.

Также ВС РФ ударили по живой силе и технике противника в 118 районах.

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А ранее подполье сообщило, что российские войска нанесли удар по Снигирёвке, в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева. Там постоянно проходят эшелоны ВСУ с техникой и боеприпасами.

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Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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