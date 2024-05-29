ВС РФ разгромили склады ВСУ и цех сборки беспилотников

Российские войска за сутки нанесли удары по складам ВСУ с безэкипажными катерами и топливом, авиатехнике, цеху сборки беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении ведомства.