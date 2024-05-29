Армия России разнесла в щепки арсенал воинской части, где разбили лагерь легионеры ВСУ

Местные жители рассказывали о двух мощных взрывах ночью в городе Сарны Ровенской области. Там находится 430-й арсенал воинской части А-0153 Вооружённых сил Украины, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

По словам местного населения, взрывы произошли в 2:40 и 2:50 ночью 29 мая. Их было особенно хорошо слышно в западной части города, где базируется арсенал воинской части А-0153. Второй взрыв сопровождался мощной детонацией боекомплекта и сильным выбросом пламени.

"Город Сарны является очень серьёзным логистическим хабом ещё со времён Первой мировой войны. Местное сопротивление неоднократно сообщало о том, что воинские части города используются в том числе и иностранцами, а территория 430-го арсенала находится в большом движении. На территорию арсенала заходит железнодорожная ветка", — написал Лебедев.

По мнению жителей, украинская армия в открытую завозила вооружение и боеприпасы на территорию городской воинской части, что и привело к ударам ВС РФ по ней.