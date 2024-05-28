Минобороны РФ обвинило ВСУ в двух эпизодах применения отравляющих веществ
Минобороны: ВСУ применяли отравляющие вещества против ВС РФ в 2022-м и 2023 году
ВСУ применяли против Армии России отравляющее вещество BZ в августе 2022 года, а также синильную кислоту в феврале 2023-го. Об этом во время брифинга сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Украинские вооружённые формирования используют и другие списочные химикаты. Речь идёт о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества BZ в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года", — заявил он.
Ранее эвакуированный в апреле из Семёновки в ДНР мужчина по имени Сергей сообщал о том, что украинские военные применяли химическое оружие и против мирных жителей региона. Он вспомнил, что после него становилось трудно дышать, начиналась рвота с сильным кашлем, при этом чувствовался вкус миндаля и металла.
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