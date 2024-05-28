Минобороны РФ обвинило ВСУ в двух эпизодах применения отравляющих веществ

ВСУ применяли против Армии России отравляющее вещество BZ в августе 2022 года, а также синильную кислоту в феврале 2023-го. Об этом во время брифинга сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Украинские вооружённые формирования используют и другие списочные химикаты. Речь идёт о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества BZ в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года", — заявил он.