Американский дрон RQ-4 Global Hawk вновь замечен вблизи Крыма

Разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk вновь замечен над акваторией Чёрного моря. Дрон совершает полёт с включенным транспондером на высоте более 16 километров примерно в 250 километрах от Ялты, свидетельствуют данные с сервиса мониторинга воздушных судов в реальном времени Flightradar24.

Американский БПЛА взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Сицилии и стал курсировать неподалёку от Крыма. В середине полёта реактивный дрон ненадолго зашёл в воздушное пространство Румынии, обогнув прибрежные регионы страны. Затем Global Hawk вновь вернулся к российскому полуострову. Несколько раз операторы реактивного дрона отключали отслеживающую аппаратуру.