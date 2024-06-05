Американский дрон RQ-4 Global Hawk вновь замечен вблизи Крыма
RQ-4 Global Hawk. Обложка © Flickr / US Air Force
Разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk вновь замечен над акваторией Чёрного моря. Дрон совершает полёт с включенным транспондером на высоте более 16 километров примерно в 250 километрах от Ялты, свидетельствуют данные с сервиса мониторинга воздушных судов в реальном времени Flightradar24.
Американский БПЛА взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Сицилии и стал курсировать неподалёку от Крыма. В середине полёта реактивный дрон ненадолго зашёл в воздушное пространство Румынии, обогнув прибрежные регионы страны. Затем Global Hawk вновь вернулся к российскому полуострову. Несколько раз операторы реактивного дрона отключали отслеживающую аппаратуру.
Американский дрон RQ-4 Global Hawk вновь замечен вблизи Крыма. Скриншот © Flightradar24
Этот же Global Hawk уже замечали над Чёрным морем днём 4 июня. По данным Life.ru, дрон-разведчик мог заниматься сбором данных из зоны проведения специальной военной операции. Ранее во время полётов RQ-4 ВСУ неоднократно устраивали атаки на Крым.